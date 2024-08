Mercato - ASSE : «Un monstre» arrive à Saint-Etienne !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Etienne Green parti en Angleterre, l’ASSE était en quête d’un second gardien lors de ce marché des transferts afin d’épauler Gautier Larsonneur. Les Verts ont semble-t-il trouvé leur bonheur du côté de Grenoble avec la personne de Brice Maubleu. A 34 ans, il est donc attendu à l’ASSE, où il pourrait faire un bien fou à l’effectif d’Olivier Dall’Oglio.

De retour en Ligue 1, l’ASSE a démarré par une défaite sur la pelouse de l’AS Monaco (1-0), mais la saison est encore longue et les Verts vont d’ailleurs encore se renforcer d’ici la fin du mercato estival. Dans le Forez, c’est un nouveau gardien qui arrive pour renforcer le groupe d’Olivier Dall’Oglio. A la recherche d’un doublure pour Gautier Larsonneur, l’ASSE a recruté Brice Maubleu en provenance de Grenoble.

« Brice, c’est un super mec »

Ayant côtoyé Brice Maubleu à Grenoble, Loris Néry a fait les présentations pour Poteaux-Carrés. Il a alors confié : « Avant de parler du joueur, on va parler de l’homme : Brice, c’est un super mec. J’ai connu beaucoup de gardiens pendant ma carrière, c’est le seul que je trouve plutôt calme et posé. Pour le reste, j’ai côtoyé des gardiens un peu foufous. Brice, il respire la tranquillité et la sérénité. Dans les moments un peu compliqués que les équipes connaissent toutes dans une saison, c’est bien d’avoir des gars comme ça. Brice, c’est un mec de vestiaire, un mec qui a de la bouteille. Il va apporter son expérience. Cela fait 10 ans qu’il est titulaire à Grenoble ».

« Un gardien fiable et régulier »

« C’est un gardien fiable et régulier. Je pense que ça va pousser Larsonneur. Quand t’as derrière toi un gardien qui est bon et qui peut jouer, ça ne peut que tirer tout le monde vers le haut. Brice peut faire une très belle doublure. Pour moi, c’est même plus qu’une doublure, un numéro un bis. Sur penalty, Brice est un monstre. Il a des stats vraiment impressionnantes sur péno ! Sainté est bien placé pour la savoir, il y a un an il a sorti celui de Charbo dans le Chaudron à la première journée. C’est un gardien qui est vraiment présent sur sa ligne. Avec son 1m92, il a de l’envergure. Il prend beaucoup de place. A Grenoble il nous a apporté énormément de points. Il est souvent décisif et déterminant. Même dans les matches où il n’a qu’une seule parade à faire, il la fait », a-t-il ajouté sur la recrue estivale de l’ASSE.