Mercato - ASSE : Un joueur du RC Lens en approche ? La réponse !

Publié le 27 juillet 2021 à 0h00 par D.M.

Annoncé dans le viseur de l'ASSE, Florian Sotoca ne discuterait pas avec le club stéphanois et devrait rester au RC Lens la saison prochaine.

Ça bouge à Saint-Etienne. Malgré des moyens limités, le club stéphanois pourrait accueillir plusieurs renforts lors de ce mercato estival. L’ASSE a déjà officialisé la prolongation de contrat de Romain Hamouma, et pourrait annoncer dans les prochaines heures l’arrivée d’un nouveau joueur. Selon Foot Mercato , Wajdi Kechrida devrait être la prochaine recrue de l’ASSE. Agé de 26 ans, le latéral droit aurait déjà signé un contrat de quatre ans avec le club du Forez. Les Verts chercheraient aussi un attaquant et une nouvelle piste est apparue ce lundi.

Sotoca va rester à Lens