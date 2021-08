Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel pose ses conditions pour ce départ à l'ASSE !

Publié le 11 août 2021 à 15h00 par La rédaction

Désireux de quitter l’ASSE pour jouer, Zaydou Youssouf serait suivi par Brest et une autre écurie française. Mais Claude Puel ne souhaiterait pas renforcer de concurrent direct.

Cet été, l'ASSE un mercato délicat puisque les finances sont dans le rouge. Dans l’impossibilité de recruter ou presque, Claude Puel mise donc sur les coups en interne, et les prêts. Encore faut-il que son effectif soit enclin à poursuivre avec lui, ce qui n’est pas le cas de Zaydou Youssouf. Dans un entretien accordé austade.fr , le milieu de terrain stéphanois avait déjà déclaré son attachement à la Premier League : « J’aime beaucoup le championnat anglais. Le championnat espagnol et le championnat allemand aussi. J’ai ma préférence pour le championnat anglais, car il est très attrayant. Après, je n’enlève pas les qualités des championnats allemand et espagnol, mais en Angleterre, il y a énormément de top clubs et le niveau est particulièrement élevé. Jouer en Premier League est un objectif ».

Claude Puel ne veut pas le céder à un club de Ligue 1