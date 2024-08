Mercato - ASSE : Transfert annulé à cause du salaire !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Longtemps annoncé comme une grande priorité de l'ASSE pour venir renforcer le poste de latéral gauche, Fodé Ballo-Touré était disposé à faire un sacrifice financier pour débarquer dans le Forez. Mais cet effort était insuffisant au yeux du board stéphanois, et la piste menant au joueur du Milan AC a donc fini par capoter pour cette raison.

De retour en Ligue 1 cette saison, l'ASSE fait son de son mieux afin de bâtir l'effectif le plus compétitif possible et ainsi éviter la redescente en juin prochain. Parmi les grandes priorités ciblées dès le début du mercato pour améliorer l'équipe d'Olivier Dall'Oglio, un latéral gauche d'expérience était attendu, et l'ASSE a finalement trouvé son bonheur à l'étranger.

Cornud plutôt que Ballo-Touré à l'ASSE

Un accord a été trouvé avec le Maccabi Haïfa pour le latéral gauche français Pierre Cornud (27 ans), qui sera donc le renfort tant attendu à ce poste. Pourtant, l'ASSE semblait initialement bien partie pour engager Fodé Ballo-Touré (27 ans), que le Milan AC était même prêt à libérer de sa dernière année de contrat, mais c'est le salaire de l'ancien défenseur du PSG qui a posé problème.

Pas d'accord ASSE-Ballo Touré sur le salaire

Foot Mercato livre les coulisses de ce feuilleton et indique que l'international sénégalais étant pourtant disposé à diviser son salaire milanais par deux pour signer à l'ASSE cet été. Mais de son côté, la direction des Verts en demandait encore plus à Ballo-Touré, ce qui a fini par faire capoter les négociations. Et le joueur du Milan AC, toujours sur le départ, aurait désormais des contacts en Allemagne et l’Angleterre.