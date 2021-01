Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel sous pression pour Niang !

Publié le 31 janvier 2021 à 21h10 par A.C.

A la recherche d’un attaquant de pointe, Claude Puel souhaiterait attirer Mbaye Niang à l’ASSE.

On prend les mêmes et on recommence. Pas plus loin qu’octobre dernier, Claude Puel réclamait l’arrivée d’un buteur à l’ASSE. Nous vous avions parlé sur le10sport.com de la piste Mbaye Niang, qui semblait destiné à quitter le Stade Rennais. Finalement l'attaquant est resté en Bretagne, mais sa situation n’a pas changé et un départ est de nouveau évoqué. Puel ne l’aurait pas oublié et, après le départ de Jean-Philippe Krasso, semble pousser pour enfin avoir Niang à l’ASSE.

Le Genoa insiste pour Mbaye Niang