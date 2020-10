Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel aurait une nouvelle pépite dans son viseur !

Publié le 19 octobre 2020 à 1h00 par La rédaction

Toujours en quête de nouveau espoirs à développer au sein de leur centre de formation, l'ASSE aurait ciblé le jeune Djibril Bouameur.

Ce samedi avait lieu un match amical entre la réserve de l'ASSE et celle de Clermont Foot, ayant notamment pour but la remise en forme des indésirables n'ayant pas quitté le club tel que Wahbi Khazri, notamment auteur d'un but. Toutefois, les Verts en ont également profité pour voir à l'oeuvre plusieurs joueurs mis à l'essai ces derniers jours. Et après William Saliba et Wesley Fofana ces dernières saisons, l'ASSE pourrait être sur le point d'attirer dans son centre de formation une nouvelle promesse du football français...

Djibril Bouameur ciblé par l'ASSE