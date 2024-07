Mercato - ASSE : Les deux prochains transferts sont dévoilés

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Entraîneur de l'ASSE, Olivier Dall'Oglio a fait un long point sur le mercato. Le technicien n'est pas rassasié et s'attend à des mouvements d'ici la fin de cette session. La direction a entendu les demandes de son coach et s'activerait sur deux profils, : un attaquant et un milieu de terrain excentré.

L’ASSE poursuit sa préparation. En stage au Chambon sur Lignon, le club stéphanois avait rendez-vous avec Clermont ce samedi. Une rencontre qui s’est soldée par un match nul (1-1). Après ce match, Olivier Dall’Oglio s’est arrêté en zone mixte pour faire un point sur cette première partie de mercato, et notamment sur le recrutement. Depuis le début du mois de juin, quatre renforts ont débarqué : Yunis Abdelhamid, Ben Old, Augustine Boakye et Zuriko Davitashvili.

Dall'Oglio s'attend à des renforts

Mais c’est encore loin d’être terminé. Olivier Dall’Oglio a annoncé la couleur. « Il doit y avoir d'autres recrues. Tant qu'elles ne sont pas là, on peut considérer qu'elles sont en salle d'attente (rires). On attend bien évidemment des recrues. On a besoin d'étoffer cet effectif qui aura besoin d'expérience. Je suis vraiment satisfait de l'avoir avec nous (ndlr : Yunis Abdelhamid). Si on veut se maintenir, il nous faudra des joueurs d'expérience. Il en faudra peut-être un ou deux de plus » a déclaré le technicien.

L'ASSE travaille sur deux pistes

Et Dall’Oglio devrait être écouté. En coulisses, l’ASSE travaillerait sur deux dossiers en particulier selon les informations dévoilées par Mohamed Toubache-Ter lors d’un space organisé sur X ce samedi soir. La formation serait un milieu de terrain excentré, mais aussi sur un attaquant. Le nom de ces deux pistes n’a pas été dévoilé. Durant des semaines, les Verts ont travaillé sur le dossier Andreas Houtondji, présent à Caen la saison dernière. Mais finalement, l'attaquant béninois a pris la décision de s'engager à Burnley, en seconde division anglaise.