Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : La nouvelle annonce retentissante de Bernardoni sur son arrivée !

Publié le 21 janvier 2022 à 21h30 par P.L.

Recruté par l'ASSE cet hiver afin de pallier la blessure d'Etienne Green, Paul Bernardoni s'est exprimé sur son choix de rejoindre le dernier de Ligue 1, jugé illogique pour certains

Au tout début du mois de janvier, le10sport.com vous révélait en exclusivité que l’ASSE était entrée en contact avec Paul Bernardoni. Et quelques jours plus tard, le dossier s’est concrétisé puisqu’aujourd’hui, le gardien de but de 24 ans est un joueur stéphanois. Le portier, ancien international Espoir tricolore, est venu pour pallier la blessure d’Etienne Green. Et alors qu’il s’apprête à disputer son premier derby face à l’OL, Paul Bernardoni s’est confié sur les raisons de sa venue à Saint-Etienne, pourtant lanterne rouge de Ligue 1.

« J'aime les challenges et celui-là ne me fait pas peur »