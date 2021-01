Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le feuilleton Mostafa Mohamed serait enfin bouclé !

Publié le 28 janvier 2021 à 12h00 par B.C.

Malgré de longues négociations, l’ASSE ne devrait pas mettre la main sur Mostafa Mohamed. L’attaquant du Zamalek se dirigerait en effet vers Galatasaray.

Cette fois, cela semble être définitivement cuit pour l’AS Saint-Etienne. Comme vous l’avait révélé le10sport.com, le club du Forez a entamé les discussions il y a plusieurs semaines pour Mostafa Mohamed, attaquant du Zamalek, mais les deux parties ne sont jamais réellement parvenues à trouver un terrain d’entente, et les déclarations de Roland Romeyer concernant l’implication d’intermédiaires dans ce dossier n’ont fait qu’envenimer la situation. Ce mercredi, Khaled El-Ghandour, présentateur sur Zamalek TV , a ainsi annoncé que l’ASSE était hors course dans le dossier Mohamed : « J'ai été informé que le club ne négociera pas avec Saint-Étienne pour Mostafa Mohamed. Le dossier a été définitivement clos, quelle que soit la compensation financière ou s'il y avait des excuses de la part du club français . » L’attaquant de 23 ans devrait donc s’engager dans un autre club, et cela serait imminent.

Mohamed se dirige vers Galatasaray