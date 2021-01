Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Une piste est confirmée en Premier League !

Publié le 28 janvier 2021 à 10h12 par La rédaction mis à jour le 28 janvier 2021 à 10h18

Intéressée pour s'offrir les services de Lucas Torreira, l'AS Monaco serait désormais la mieux placée dans ce dossier. Reste à convaincre les nombreuses parties concernées.