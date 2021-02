Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Le feuilleton M'Baye Niang est réglé !

Publié le 1 février 2021 à 21h45 par La rédaction mis à jour le 1 février 2021 à 21h48

Principale cible de l'ASSE en ce dernier jour de mercato, puis surveillé par Cagliari et attendu du côté de Bologne, M'Baye Niang va finalement rester au Stade Rennais.

Que de rebondissements dans le dossier M'Baye Niang, véritable feuilleton de ce dernier jour de mercato. Après l'échec Mostafa Mohamed, longtemps attendu en renfort avant que les négociations ne tombent à l'eau, l'AS Saint-Étienne s'est tournée vers d'autres pistes afin de pouvoir apporter du sang neuf à son secteur offensif. Parmi elles, celle menant à Niang paraissait bien avancée, notamment en raison de la situation du joueur du côté du Stade Rennais. Mais c'était sans compter les arrivées successives du Genoa, face à qui les dirigeants stéphanois ont continué à faire le forcing comme vous l'a révélé le10sport.com, puis de Bologne, qui semblait finalement avoir la priorité du joueur en vue d'un accord. De quoi décourager l'ASSE qui s'est tournée vers une nouvelle piste brûlante : Anthony Modeste. Alors que l'heure fatidique approche, le Sénégalais va finalement rester à Rennes.

M'Baye Niang reste à Rennes !