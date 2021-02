Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Pochettino livre ses vérités sur le dossier Dele Alli !

Publié le 1 février 2021 à 20h45 par La rédaction mis à jour le 1 février 2021 à 20h47

Alors le PSG ciblait en priorité Dele Alli durant ce mercato hivernal, Mauricio Pochettino a assuré qu'il n'y avait rien d'avancé dans ce dossier.

À la recherche de renforts durant ce mercato hivernal, le PSG a tenté jusqu'au bout de récupérer Dele Alli, en manque de temps de jeu à Tottenham. En décembre, le10sport.com vous révélait que la priorité avait été mise sur le milieu de terrain des Spurs plutôt que sur Christian Eriksen, autre piste de Leonardo, une information qui s'est confirmée au fil des semaines. Cependant, le président de Tottenham, Daniel Levy, semble vouloir conserver l'international anglais dans l’effectif de José Mourinho. Dans un entretien diffusé ce lundi sur RMC , Mauricio Pochettino a reconnu que le milieu offensif ne devrait pas débarquer au PSG.

« C’est une rumeur »