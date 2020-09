Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Nouveau coup de froid dans ce dossier de Puel !

Publié le 6 septembre 2020 à 22h30 par La rédaction

Miguel Trauco ne fait pas partie des plans de Claude Puel pour la saison 2020/2021. Courtisé depuis un moment par l’Olympiakos, le départ du latéral ne se concrétise toujours pas.

Bien qu’il soit arrivé à l’été 2019, Miguel Trauco ne fait déjà plus partie des plans de Claude Puel. Le coach des Verts a, au début de l’été, établi une liste de joueurs invités à partir. Et le latéral gauche y figure. L’Olympiakos avait manifesté un réel intérêt pour Miguel Trauco puisque son latéral, Kostas Tsimikas avait rejoint Liverpool.

Plus de nouvelles de l’Olympiakos