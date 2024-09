Mercato - ASSE : Il fait son retour et s’explique !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Jeune milieu défensif de 22 ans, Pierre Ekwah a un parcours un peu atypique puisqu'après avoir débuté en France, il a choisi de poursuivre sa formation à Chelsea en 2018 puis à West Ham. C'est finalement avec Sunderland qu'il débute sa carrière professionnelle en 2023. Prêté à l'ASSE avec une option d'achat, il retrouve ses racines dans une équipe en difficulté même s'il a su bien s'adapter.

Passé par le centre de formation du FC Nantes, Pierre Ekwah a choisi l'Angleterre pour lancer sa carrière. Le milieu défensif a rejoint l'ASSE à la toute fin du mercato et a fait ses deux premières apparitions face à Lille et à Nice. En conférence de presse avant le match de dimanche face à Nantes, il est revenu sur son arrivée au club et sur son choix de l'ASSE.

« Je n'ai pas hésité »

Titulaire indiscutable à Sunderland, pensionnaire de Championship, Pierre Ekwah a choisi de retourner en France cette saison et visiblement, la décision a été assez facile à prendre. « Mon retour en France ? Quand j’ai eu l’opportunité de venir, je n’ai pas hésité. Bien sûr, ça me fait plaisir, mais c’est un peu étrange en même temps, car je suis parti assez jeune d’Angleterre » déclare-t-il, après avoir témoigné de sa joie au moment de rejoindre un club mythique comme Saint-Etienne.

Ekwah enchanté de revenir

Parti en Angleterre à 16 ans, Pierre Ekwah semble ravi de retrouver un championnat qu'il a beaucoup regardé dans son enfance. « C’est cool de revenir dans le pays de mon enfance, on va dire. C’est sympa d’entendre parler français, de faire des conférences de presse en français, tout ça. Jouer dans ce championnat, c’est vraiment super. Quand tu allumes la télé, c’est toi. Quand ta famille allume la télé, c’est toi. C’est très sympa, on va dire » poursuit-il.