Mercato - ASSE : Les conditions sont fixées pour l'avenir de Romain Hamouma !

Publié le 12 janvier 2021 à 19h30 par Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Romain Hamouma n'a toujours pas trouvé d'accord avec l'ASSE pour prolonger. Prêt à continuer son aventure chez les Verts, l'attaquant de 33 ans aurait fixé ses exigences et aurait décidé de ne pas trancher définitivement pour son avenir avant la fin de saison.

Très performant sous les couleurs du SM Caen, Romain Hamouma a tapé dans l'oeil de l'ASSE. A tel point que les Verts se sont attachés ses services lors de l'été 2012. Mais après neuf saisons de bons et loyaux services dans le club du Forez, Romain Hamouma pourrait prendre le large. En fin de contrat le 30 juin, l'attaquant de 33 ans serait dans le flou total concernant son avenir. Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Claude Puel a tenté à plusieurs reprises de prolonger Romain Hamouma. Toutefois, les différentes offres de contrat proposées par le coach de l'ASSE n'ont pas convaincu le joueur jusqu'à présent. Et alors que des clubs français, dont le FC Lorient, sont en embuscade pour récupérer Romain Hamouma gratuitement, les Verts auraient tout intérêt à vite trouver un accord avec leur attaquant. D'autant que le natif de Lure peut négocier avec qui il veut depuis le 1er janvier.

L'ASSE prête à bouger

Ce mardi, Manu Lonjon a donné de nouvelles précisions de taille sur le dossier Hamouma. Selon ses informations, divulguées sur Eurosport , Romain Hamouma aurait reçu une offre de la part d'un club de Ligue 1 l'été dernier. Toutefois, l'ASSE aurait préféré le conserver. Alors que son contrat arrivera à terme le 30 juin, le clan Hamouma se serait rapproché de la direction des Verts à la fin de l'année 2020. Une prise de contact pour connaitre les intentions du club du Forez, mais cette dernière n'aurait pas donné de retour. Il y a quelques jours, l'écurie entrainée par Claude Puel se serait enfin réveillée et aurait annoncé oralement qu'elle était disposée à prolonger Romain Hamouma à une condition : que son salaire soit lié à ses performances sportives. Toutefois, l'ASSE n'aurait pas formulé d'offre concrète pour autant.

Hamouma pose ses conditions