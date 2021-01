Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Au Barça, on passe à l’action pour David Alaba !

Publié le 12 janvier 2021 à 19h00 par La rédaction

L'été prochain, David Alaba sera en fin de contrat. Libre de s'engager où il le souhaite, le futur ex-joueur du Bayern Munich pourrait notamment s'installer au FC Barcelone.

Le 24 janvier prochain sera une journée historique dans l'histoire du FC Barcelone. Les socios du club catalan voteront pour élire le nouveau président du Barça et ainsi désigner le successeur de Josep Maria Bartomeu. Plusieurs candidats se bousculent pour prendre les commandes des Blaugrana. Parmi eux, on retrouve notamment Victor Font, l'un des favoris de cette élection. Et ce dernier aurait déjà plusieurs projets au cas où il venait être élu président du FC Barcelone, et l'arrivée de David Alaba serait l'un d'entre eux.

Des contacts engagés avec Alaba ?