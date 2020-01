Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Claude Puel confirme un gros départ !

Publié le 17 janvier 2020 à 15h30 par G.d.S.S.

Comme prévu, Robert Beric devrait quitter l’ASSE dans les prochains jours pour prendre la direction de la MLS et du Chicago Fire.

Comme l’a révélé L’Equipe le 14 janvier dernier, une porte de sortie surprenante s’ouvrirait pour Robert Beric, puisque le buteur slovène de l’ASSE figurerait sur les tablettes du Chicago Fire, et le pensionnaire de MLS était annoncé comme étant la piste la plus chaude dans ce dossier. Très peu utilisé par Claude Puel cette saison à l’ASSE, Beric serait bien en instance de départ comme l’a confirmé l’entraîneur des Verts en conférence de presse ce vendredi.

« Je lui souhaite le meilleur »