Mercato - ASSE : Cette recrue fait ses adieux

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'ASSE a renouvelé son secteur offensif. Après Ben Old, les Verts ont annoncé l'arrivée de Zuriko Davitashvili. L'international géorgien présente l'avantage de bien connaître la France puisqu'il évoluait avec les Girondins de Bordeaux la saison dernière. Ce samedi, il a d'ailleurs fait ses adieux à son ancienne équipe sur les réseaux sociaux.

Zuriko Davitashvili est la troisième recrue estivale des Verts. L’international géorgien s’est engagé avec le club stéphanois jusqu’en juin 2028 et évoluera pour la première fois de sa carrière en Ligue 1. Durant sa présentation, Olivier Dall’Oglio avait loué les qualités de Davitashvili, très attendu par les supporters de l’ASSE.

Dall'Oglio s'enflamme pour sa recrue

« Zuriko va nous apporter une touche technique, mais aussi son expérience, notamment internationale, malgré son jeune âge. C'est un joueur en capacité d'être très bon passeur, mais également finisseur. Il a cette capacité à se projeter vers l'avant, une vraie qualité de jeu intéressante qui nous permettra aussi de conserver le ballon lorsque ce sera nécessaire » avait confié le coach de l’ASSE, au moment d'annoncer l'arrivée de sa recrue estivale.

« Au revoir et bonne chance ! »

Mais avant de débuter sa nouvelle aventure sous les couleurs de l’ASSE, l’ailier de 23 ans a tenu à faire ses adieux aux Girondins de Bordeaux et à ses supporters. « Bonjour les Girondins, le temps est venu de dire au revoir, a-t-il posté. Ces deux années passées dans une si grande équipe que Bordeaux et avec les supporteurs qui donnent tout pour l’équipe ont été incroyables. Malheureusement, nous n’avons pas réussi à atteindre les objectifs que nous nous étions fixés pendant cette période pour vous rendre heureux, mais nous avons toujours senti votre soutien inconditionnel. Je pars avec de nombreux bons souvenirs et des émotions fortes de Bordeaux. Au revoir et bonne chance ! » a écrit Davitashvili sur Instagram.