Mercato : L’ASSE  a bouclé un transfert «vraiment intéressant»

Troisième recrue estivale de l'ASSE, Zuriko Davitashvili s'est engagé cet été avec les Verts après un Euro très réussi. Selon David Guion, qui a eu l'international géorgien sous ses ordres pendant 10 mois aux Girondins de Bordeaux, estime que c'est un très joli coup pour les Stéphanois.

Après Yunis Abdelhamid et Ben Old, l'ASSE tient déjà sa troisième recrue de l'été, à savoir Zuriko Davitashvili qui a débarqué en provenance des Girondins de Bordeaux et qui va donc découvrir la Ligue 1 avec le club du Forez. D'après David Guion, qui a eu sous ses ordres l'international géorgien, c'est un très joli coup pour les Verts.

«C’est un joueur de déséquilibre»

« C’est un joueur de déséquilibre. Il aime bien provoquer, fixer, dribbler. C’est un joueur qui est adroit devant le but. Il est véloce sur ses premiers appuis », explique l’ancien coach des Girondins de Bordeaux dans une interview accordées à Poteaux Carrés, avant de poursuivre.

«Il a profil vraiment intéressant»

« Ce n’est pas un garçon qui a énormément de puissance mais c’est un garçon qui est capable de mettre beaucoup de vélocité dans ses fixations, dans ses déséquilibres. C’est un joueur qui a du volume également. Il est capable d’enchaîner les actions. Il a profil vraiment intéressant », ajoute David Guion.