Mercato : Il signe à l’ASSE et réalise son rêve

Jean de Teyssière

Son arrivée était dans l’air depuis plusieurs jours. Tout fraîchement montée en Ligue 1, l’ASSE poursuit son mercato. Après l’arrivée de Yunis Abdelhamid, c’est l’attaquant néo-zélandais, Ben Old, qui a posé ses bagages dans le Forez. Âgé de 21 ans, il va découvrir le football européen, ce dont il avait toujours rêvé.

L’ASSE tient sa deuxième recrue de l’été ! L’attaquant international néo-zélandais, Ben Old a rejoint les Verts pour quatre saisons, soit jusqu’en juin 2028. Dans son contrat figure également une année supplémentaire, comme le révèle le site officiel de l’ASSE. Après Yunis Abdelhamid, arrivé libre depuis son départ de Reims, l’AS Saint-Étienne tient donc sa deuxième arrivée.

«Il faudra faire preuve de patience»

Dans le communiqué officiel de l’ASSE, Olivier Dall’Oglio s’est montré heureux de l’arrivée de son nouveau joueur, tout en appelant à la patience : « Ben est un très jeune joueur, courageux, qui arrive de l'autre bout du monde et avec lequel il faudra faire preuve de patience. Mais il a les capacités nécessaires pour amener quelque chose d'intéressant. C'est un profil percutant, très généreux dans les efforts, qui joue essentiellement à gauche même s'il peut évoluer à plusieurs postes. »

«Evoluer en Europe a toujours été un rêve»

Ben Old, 21 ans, a également lâché quelques mots dans le communiqué officiel concernant sa venue et il semble encore avoir du mal à croire à un tel destin : « Je suis très heureux de rejoindre l'ASSE et de débuter un magnifique challenge pour moi et pour ma famille. Évoluer en Europe a toujours été un rêve, alors rejoindre un club comme Saint-Étienne avec une telle ferveur... Je vais découvrir le football français, mais l'ASSE est déjà pour moi un grand club, historique, avec de nombreux supporters. Je suis très fier d'en faire partie. » Le natif d’Auckland est d’ailleurs tout récent vainqueur de la Coupe d’Océanie, remportée avec son ancienne équipe des Wellington Phoenix.