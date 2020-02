Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Ces deux joueurs de Puel qui affolent le marché !

Publié le 17 février 2020 à 2h15 par A.M.

Bien décidé à effectuer un large dégraissage au sein de son effectif dans les prochains mois, Claude Puel pourrait bien voir son souhait exaucé grâce à Arnaud Nordin et Franck Honorat.

Depuis son arrivée sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel n'a jamais caché sa frustration d'avoir hérité d'un effectif déséquilibré qui compte beaucoup trop de joueurs. Dans cette optique, les Verts ont tenté de vendre cet hiver, mais seul Robert Beric est définitivement parti, tandis que Harold Moukoudi et Alpha Sissoko ont été prêtés respectivement à Middlesbrough et au Puy-en-Velay. Insuffisant aux yeux de Claude Puel qui pourrait toutefois se rattraper lors des prochains mercatos.

Nordin et Honorat très sollicités

En effet, comme le révèle en exclusivité Le 10 Sport, deux joueurs de l'ASSE sont particulièrement suivis sur le marché : Arnaud Nordin et Franck Honorat. Le premier est dans le viseur de Strasbourg, Brighton et Mayence tandis que le second est suivi en Ligue 2 par Lorient, Clermont, Caen et Lens. Par conséquent, Claude Puel pourrait bien commence son dégraissage l'été prochain par ces deux ventes.