Mercato - Real Madrid : Zidane est prévenu pour cette pépite anglaise !

Publié le 16 février 2020 à 23h30 par La rédaction

Auteur d’une très bonne saison, Jack Grealish intéresserait de nombreux clubs européens à l'image du Real Madrid. Cependant, Dean Smith, son entraîneur à Aston Villa, n'a pas l'intention de le laisser filer.

Jack Grealish enchaine les grosses performances avec Aston Villa cette saison. Le capitaine des Villans est un atour majeur du club dans la course au maintien. Avec 7 buts et 6 passes décisives, le numéro 10 est d’ailleurs le joueur le plus prolifique d’Aston Villa. Malgré la 17e place actuelle du promu, Grealish tire son épingle du jeu et serait sur les tablettes de nombreux cadors européens comme le Real Madrid mais aussi le FC Barcelone. Présent en conférence de presse samedi pour évoquer la rencontre face à Tottenham, Dean Smith a évoqué l’avenir de son joueur.

« Si vous voulez être une équipe performante, vous devez garder vos meilleurs joueurs »