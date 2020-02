Foot - Mercato - Real Madrid

Mercato - Real Madrid : Le Barça a tenté le coup pour ce protégé de Zidane !

Publié le 16 février 2020 à 22h30 par A.C.

Le FC Barcelone faisait partie des clubs tentés par Ferland Mendy l’été dernier… avant que ce dernier ne file au Real Madrid.

C’est ce qu’on appelle un pari gagnant. Après des débuts compliqués, notamment liés à des pépins physiques, Ferland Mendy commence à se faire une place au Real Madrid. Profitant de la grosse méforme de Marcelo, l’ancien de l’Olympique Lyonnais a été titularisé par Zinedine Zidane lors des trois dernières rencontres de Liga et réalise des très belles choses. Il aurait pourtant pu rejoindre un tout autre club…

« Le FC Barcelone, la Juventus et l’Inter voulaient Mendy, mais Zidane… »