Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Un retour de Cavani en Uruguay ? La réponse !

Publié le 16 février 2020 à 23h45 par J.-G.D.

Passé par l’Atlético de Madrid et compatriote d’Edinson Cavani, Diego Forlan, coach de Peñarol, explique qu’il était compliqué de rapatrier le buteur du PSG en Uruguay.

Son avenir aura été au centre de toutes les discussions pendant le mercato hivernal. Malgré le message clair de l’entourage d’Edinson Cavani et l'intérêt de l'Atlético de Madrid durant cette fenêtre des transferts, l’attaquant du PSG est resté dans la capitale. Tout resterait donc possible pour l'avenir du Matador , d'autant que les prétendants ne manqueraient pas pour le N°9 parisien, avec l'Inter Milan, Manchester United, l'Inter Miami ou Chelsea. Interrogé sur un possible retour de Cavani en Uruguay, Diego Forlan se montre assez clair sur cette possibilité.

« Cavani à Peñarol ? C’est très difficile. Il veut être en Europe »