Mercato - Barcelone : Messi reçoit un message de taille pour son avenir !

Publié le 16 février 2020 à 23h00 par J.-G.D.

Ancien coéquipier de Lionel Messi au FC Barcelone, Carles Puyol fait passer un message fort sur le futur de l’Argentin en Catalogne.

Autorisé à quitter le club à la fin de la saison grâce à une clause au sein de son contrat, Lionel Messi pourrait claquer la porte du Barça. Les récentes tensions avec Éric Abidal seraient également un indice sur le possible départ de la star argentine d’ici quelques mois. Cette dernière aurait jusqu’à mai pour donner une décision concernant son avenir. La direction du FC Barcelone devra donc se montrer patiente avant de connaitre les désirs de Messi. Dans des déclarations relayées par Marca ce dimanche, Carles Puyol, ex-défenseur central barcelonais (1999-2014), donne son avis sur le futur de La Pulga .

« Pourquoi parler du Barça sans Leo alors que nous l'avons ici ? »