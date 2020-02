Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lionel Messi a un improbable prétendant…

Publié le 15 février 2020 à 5h15 par T.M.

Alors que les questions sont nombreuses concernant l’avenir de Lionel Messi, en Ligue 1, la star du FC Barcelone est attendue par certains…

Jusqu’à aujourd’hui, Lionel Messi a fait toute sa carrière au FC Barcelone. Cela pourrait toutefois rapidement changer. En effet, suite à l’accrochage entre l’Argentin et Eric Abidal, le flou est venu gagner l’avenir de La Pulga, d’autant plus qu’une clause dans son contrat lui permettra de partir durant le prochain mercato estival. L’avenir de Messi pourrait donc s’écrire loin de Barcelone. Et pourquoi pas continuer sa carrière au FC Nantes ?

« Je suis preneur »

Sur les bords de la Loire, Christian Gourcuff ne dirait en tout cas pas non à Lionel Messi. Présent en conférence de presse, l’entraîneur du FC Nantes a évoqué la star du FC Barcelone, expliquant alors : « Une bonne cellule de recrutement, c'est toujours intéressant. Cela dépend de la sensibilité du coach. J'ai ma propre sensibilité sur les profils des joueurs dont je souhaite. Si on peut avoir Lionel Messi, bien évidemment je suis preneur... ».