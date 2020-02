Foot - Mercato - PSG

Mercato - PSG : Cette nouvelle annonce sur un retour de Neymar au Barça !

Publié le 16 février 2020 à 19h45 par J.-G.D.

Alors qu'un retour de Neymar au FC Barcelone est toujours évoqué en Catalogne, Carles Puyol estime que cette opération s'annonce très compliquée.

Après son rendez-vous raté avec Barcelone l’été dernier malgré plusieurs offres du club catalan au PSG selon Le 10 Sport, Neymar pourrait de nouveau faire l'objet d'une offensive dans les prochains mois. C’est ce qu’indiquait récemment un journaliste de Sport . Les Blaugrana pourraient notamment proposer les services d'Antoine Griezmann au PSG afin de récupérer l’international brésilien lors du mercato estival. Les Catalans ne perdraient pas de vue le possible retour de Neymar en Espagne, mais ce n'est pas forcément l'avis de Carles Puyol.

« Le fait est que le PSG n’a pas besoin de vendre »