Mercato - ASSE : Puel a raté un coup à 3M€ !

Publié le 15 février 2020 à 3h30 par A.M.

Alors que l'AS Saint-Etienne a connu un mercato d'hiver assez calme, Claude Puel a refusé de vendre Franck Honorat malgré l'insistance de certains clubs.

Arrivé en cours de saison sur le banc de l'AS Saint-Etienne, Claude Puel n'a jamais caché qu'il avait récupéré un effectif qu'il juge déséquilibré. Par conséquent, le technicien français avait la volonté d'effectuer un large dégraissage durant le mercato d'hiver. Cependant, tout ne s'est pas passé comme prévu puisque seul Robert Beric a été vendu tandis qu'Alpha Sissoko et Harold Moukoudi ont été prêtés.

Plusieurs clubs voulaient Honorat

Et pourtant, comme Le 10 Sport vous le révèle en exclusivité, plusieurs clubs de Ligue 2 voulaient Franck Honorat. Le FC Lorient, Caen, Clermont et Lens étaient tous disposés à transmettre des offres avoisinant les 3M€ pour l'ailier stéphanois, mais ce dernier a finalement décidé de ne pas partir. Claude Puel semble de plus en plus compter sur lui, ce qui a donc poussé Franck Honorat à rester à l'ASSE pour la seconde partie de saison.