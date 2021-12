Foot - Mercato - ASSE

Mercato - ASSE : Puel, succession... L'énorme sortie de Romeyer sur la situation des Verts !

Président du Directoire, Roland Romeyer a commenté l'actualité des Verts, marquée par le départ de Claude Puel et les questions entourant son remplaçant.

Ces dernières semaines, l’ASSE s’est souvent retrouvée au centre de l’actualité. Même si les résultats de l’équipe première étaient source d’inquiétudes en interne, l’actualité stéphanoise était occupée par les questions entourant la vente du club. Mais depuis dimanche, la situation sportive de l’ASSE est redevenue un sujet central notamment après l’humiliation subie par l’équipe de Claude Puel à Geoffroy-Guichard. Défait lourdement à domicile par Rennes (0-5), le club a subi de profonds changements ces dernières heures avec le départ de son entraîneur. Arrivé dans le Forez en 2019, Claude Puel a été mis à pied et devrait, prochainement, être licencié. Julien Sablé assure l’intérim et devrait diriger la formation samedi face au Stade de Reims. Mais même si l’ASSE venait à remporter cette rencontre, l’ancien joueur ne devrait pas occuper le banc pour le reste de la saison. Les dirigeants travaillent en coulisses pour mettre la main sur son remplaçant. Comme l’explique L’Equipe, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo auraient reçu quarante candidatures. Certains noms sont apparus dans la presse comme Frédéric Hantz, Adrian Ursea, David Guion, qui aurait finalement refusé de rejoindre le club ou encore Pascal Dupraz. Comme annoncé par le 10Sport.com, l’ancien coach de Caen et Toulouse est la piste la plus chaude et les discussions se sont intensifiées ces dernières heures.

