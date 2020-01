Foot - Mercato - AS Monaco

Mercato - AS Monaco : Deux grosses pistes confirmées pour Slimani !

Publié le 27 janvier 2020 à 15h28 par J.-G.D. mis à jour le 27 janvier 2020 à 15h32

Alors que Le 10 Sport dévoilait récemment l'intérêt de Manchester United et de Tottenham pour Islam Slimani, les intentions d'Ole Gunnar Solskjær et de José Mourinho se confirmeraient assez sérieusement.