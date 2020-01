Foot - Mercato - AS Monaco

EXCLU - Mercato - AS Monaco : Reims tente… Slimani !

Publié le 26 janvier 2020 à 20h30 par Alexis Bernard

A la recherche d’un gros coup en attaque, le Stade de Reims a tenté sa chance pour le buteur de l’AS Monaco, Islam Slimani.

Troisième de Ligue 1 en octobre dernier, Reims connaît un début d’année 2020 catastrophique. Éliminés en Coupe de France puis en Coupe de la Ligue, les coéquipiers de Cafaro viennent de perdre leurs trois derniers matchs de Ligue 1 et sont désormais onzième. Et à quelques encablures de la fermeture du mercato d’hiver, les dirigeants rémois rêvent de faire un « gros coup ». Selon nos informations, Reims a notamment tenté sa chance pour Islam Slimani ! Soucieux de quitter l’AS Monaco, le buteur algérien (7 réalisations cette saison) a été approché par l’écurie champenoise mais très rapidement, le club du président Caillot a compris que c’était impossible à réaliser financièrement. De son côté, Islam Slimani espère toujours relever un nouveau challenge en Angleterre. Mais Leicester, à qui il appartient, ne souhaite pas renforcer un club de Premier League concurrent (Leicester est actuellement troisième du championnat anglais)… Comme révélé par le10sport.com, Manchester United et Tottenham songent à lui pour un prêt sur la deuxième partie de saison. En Italie, c'est l'Inter Milan qui y pense également.