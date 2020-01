Foot - Mercato - OL

Mercato - OL : Juninho confirme pour Bruno Guimaraes !

Publié le 26 janvier 2020 à 17h34 par H.G. mis à jour le 26 janvier 2020 à 17h36

Le 10 Sport vous a annoncé en exclusivité que Bruno Guimaraes était tout proche de rejoindre l’OL. Juninho a confirmé ce dimanche que le dossier était pratiquement bouclé.