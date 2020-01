Foot - Mercato - Barcelone

Mercato - Barcelone : Lampard fait une grande annonce sur le dossier Giroud !

Publié le 27 janvier 2020 à 10h30 par G.d.S.S.

Annoncé dans le viseur de plusieurs écuries comme le FC Barcelone et l’Inter Milan, Olivier Giroud aurait bien des touches sur le marché des transferts comme l’a indiqué l’entraîneur de Chelsea, Frank Lampard.

Sous contrat jusqu’en juin prochain avec Chelsea, Olivier Giroud (33 ans) devrait faire ses valises avant la fin du mercato hivernal, lui qui n’entre pas du tout dans les plans de Frank Lampard chez les Blues . En plus de ses contacts avancés avec l’Inter Milan qui semble tenir la corde, le FC Barcelone aurait également Giroud dans son collimateur en ce mois de janvier. Et Frank Lampard, l’entraîneur de Chelsea, a confirmé en conférence de presse que le buteur français disposait de plusieurs courtisans sur le marché.

« Il y a eu des contacts »