Mercato : Après Mbappé, le Real Madrid rate deux transferts !

Thomas Bourseau

Le Real Madrid a recruté le joueur qu’il convoitait depuis plus d’une décennie : Kylian Mbappé. Mais par la suite, les plans de recrutement du club merengue se sont compliqués. Et plus particulièrement avec Leny Yoro et Riccardo Calafiori. Les deux jeunes défenseurs français et italien ont décidé de rejoindre la Premier League.

Le 3 juin 2024, Florentino Pérez est enfin arrivé à ses fins. Après de multiples échecs en 2022, 2021, 2017 et fin 2012 lors de sa visite au centre d’entraînement pendant son adolescence, le président du Real Madrid n’était jamais parvenu à attirer Kylian Mbappé à la Casa Blanca. C’est désormais chose faite. Mais depuis, le club merengue peine à remplir ses autres objectifs de mercato.

Yoro était destiné à rejoindre le Real Madrid avant de changer d’avis

La semaine dernière, à la grande surprise du Real Madrid si l’on en croit les médias madrilènes, le choix de Leny Yoro de signer à Manchester United n’a pas été totalement compris alors que le joueur aurait fait savoir à la direction merengue que sa priorité était un transfert chez le champion d’Europe. Mais Yoro qui s’en est allé à Manchester United pour 63M€ ne serait pas le seul à avoir recalé le Real Madrid.

Calafiori dit non au Real Madrid à son tour ?

Selon les informations de Sky Sports, Riccardo Calafiori aurait lui aussi été contacté par le Real Madrid lors des 10 derniers jours, en plus de la Juventus et d’un club de Premier League. Pour autant, Riccardo Calafiori aurait donné sa parole à Arsenal et ne souhaitait rejoindre que l’équipe de Mikel Arteta.