Mercato : Après le LOSC, Ben Arfa va déjà rebondir !

Publié le 6 avril 2022 à 21h30 par A.M.

Alors que son avenir ne semble plus s'inscrire au LOSC, Hatem Ben Arfa n'aura toutefois aucun mal à rebondir dans un autre club selon Frédéric Guerra, son ancien agent.

Quel avenir pour Hatem Ben Arfa ? En effet, seulement quelques semaines après sa signature au LOSC, la question se pose déjà. Et pour cause, l'ancien joueur du PSG et l'OM, entre autres, a eu une vive altercation avec Jocelyn Gourvennec après le nul contre les Girondins de Bordeaux (0-0), et alors que son contrat s'achève en juin prochain, l'avenir d'Hatem Ben Arfa ne passe déjà plus par le LOSC. Par conséquent, l'été prochain, le natif de Clamart se retrouvera une nouvelle fois libre sur le marché, mais malgré tous ses récents échecs, Hatem Ben Arfa n'aura pas de difficultés à trouver un nouveau club selon son ancien agent Frédéric Guerra.

«Il y aura toujours quelqu’un pour croire qu’Hatem est quelqu’un de gérable et pour relever le défi»