Mercato - Real Madrid : Un gros départ prend forme !

Publié le 6 avril 2022 à 21h00 par La rédaction

Alors que son avenir au Real Madrid est très incertain, Marco Asensio aurait déjà rencontré les dirigeants du Milan AC. Arsenal et d’autres clubs anglais seraient également intéressés.

Après avoir calmé le jeu lors des derniers mercatos, le Real Madrid promet d’être actif cet été. Si tout le monde s’attend à une arrivée de Kylian Mbappé, le club madrilène va aussi devoir se concentrer sur les départs pour faire de la place à l’actuel attaquant de la PSG. Marco Asensio fait partie des joueurs dont l’avenir est incertain. Même s’il est régulièrement aligné par Carlo Ancelotti, l’international espagnol n’a pas encore convaincu tout le monde.

L’Italie ou l’Angleterre, Marco Asensio a le choix