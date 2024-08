Mercato : Après la catastrophe, l'OM prépare deux coups en urgence

Axel Cornic

Comme le Paris Saint-Germain avec Gonçalo Ramos, l’Olympique de Marseille a connu un coup dur avec Faris Moumbagna. C’est toutefois beaucoup plus grave, puisque l’attaquant marseillais a été victime d’une grave blessure au genou et pourrait bien faire une croix sur une grande partie de la saison... ce qui va créer quelques problèmes pour Roberto De Zerbi.

On pensait que les problèmes étaient réglés en attaque, avec l’arrivée toute récente d’Elye Wahi en provenance du RC Lens. Mais dès la première rencontre de la saison en Ligue 1, l’OM se retrouve avec un nouveau problème suite à la grave blessure de Faris Moumbagna. Ce dernier n’était pas un titulaire en puissance, mais Roberto De Zerbi semblait tout de même le considérer comme une précieuse alternative.

La grosse tuile Moumbagna

Avec ce coup dur, puisque Faris Moumbagna devrait être indisponible pour une durée d’au moins six mois, le recrutement d’un attaquant de pointe supplémentaire est devenu une évidence. Et quelques noms ont déjà commencé à sortir, avec notamment Martin Satriano. Bien connu en Ligue 1 après ses prêts plutôt réussis au Stade Brestois, l’Uruguayen de propriété de l’Inter aimerait beaucoup évoluer sous les ordres de Roberto De Zerbi cette saison. Reste à voir si un accord peut être trouvé, sachant que son club serait plus qu’ouvert à un prêt.

Un ailier gauche... et un numéro 9 ?

D’après les informations de RMC Sport, la recherche d’un buteur est effectivement la priorité de l’OM en attaque en cette fin de mercato... mais ce n’est pas la seule ! Le correspondant à Marseille Florent Germain nous apprend qu’en plus du remplaçant de Moumbagna, les dirigeants marseillais souhaiteraient recruter un ailier gauche au cours des prochains jours. A ce poste un nom a été évoquée récemment avec Jonathan Rowe, qui est actuellement en fin de contrat du côté de Norwich.