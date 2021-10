Foot - Mercato

Mercato : Anthony Martial vers un autre club anglais ?

Publié le 11 octobre 2021 à 9h55 par La rédaction mis à jour le 11 octobre 2021 à 9h58

Fraichement racheté par un fond public d'investissements d'Arabie Saoudite, Newcastle prépare plusieurs coups XXL sur le marché des transferts et songerait notamment à Anthony Martial.