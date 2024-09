Mercato : Annoncé à l’OM, il boucle son transfert !

Jean de Teyssière

Cet été, l’OM a été très actif sur le marché des transferts. Onze joueurs ont été recrutés et le même nombre ont été vendus. Avec les départs de Pierre-Emerick Aubameyang et Iliman Ndiaye, le club phocéen devrait recruter un numéro 9. C’est finalement Neal Maupay et Elye Wahi qui occuperont ce rôle, tandis que Simon Banza, l’une des pistes étudiées cet été va rejoindre Trabzonspor.

Avec onze joueurs recrutés cet été, l'OM est le club de Ligue 1 qui a le plus acheté durant ce mercato. L'équipe olympienne vit pour le moment un bon début de saison, avec notamment une victoire 3-1 à Toulouse ce samedi. Offensivement, tout va bien.

L’OM lorgnait Simon Banza

Simon Banza, l’ancien joueur du RC Lens, qui évolue désormais au Portugal pour le club de Braga faisait partie des pistes potentielles en attaque. Cet été, Simon Banza était considéré comme un indésirable à Braga, et une porte de sortie devait lui être trouvée.

Banza file à Trabzonspor

Celui qui a inscrit 21 buts en 28 matchs la saison passée n’ira finalement pas à l’OM. Le mercato en France est terminé, mais pas en Turquie. C’est d’ailleurs dans ce pays que la suite de la carrière de Simon Banza se déroulera puisque d’après le journaliste Sacha Tavolieri, Banza devrait rejoindre le club de Trabzonspor.