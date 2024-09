Transferts : Un mercato gâché par le PSG, il craque en direct

Axel Cornic

Le feuilleton Victor Osimhen a animé tout le mercato estival, avec notamment le Paris Saint-Germain qui a été évoqué par les médias français ou étrangers. Selon nos informations, le Nigérian du Napoli n’était pas un objectif prioritaire pour les Parisiens et finalement son avenir est devenu un véritable bazar, puisqu’il a été tout simplement écarté de la liste des joueurs enregistré pour la Serie A.

Chaque mercato a ses folies et cet été, impossible de ne pas parler de Victor Osimhen. Après avoir refusé 150M€ il y a un an et fixé une clause de départ à 130M€ pour sa star, le Napoli a vu tous les clubs se désister les uns après les autres et c’est le cas du PSG, comme nous vous l’avons révélé sur le10sport.com. Et finalement, tout a terminé en catastrophe.

« C'est une absurdité »

Car Osimhen, qui reste le plus gros salaire de l’effectif, est toujours au Napoli et n’a pas été inscrit dans la liste des joueurs qui disputeront la Serie A cette année. D’idole de tout un peuple il est donc devenu un véritable paria dans son propre club et personne ne sait désormais comment cela se terminera. En tout cas, on peut dire que son coach n’est pas vraiment content. « C'est une absurdité ce marché des transferts qui se termine par trois jours de Championnat, où vous avez des joueurs qui doivent partir, qui ne doivent pas partir... » a lancé Antonio Conte, d’après Sky Sport Italia.

« Peut-être qu'avec la vente d'Osimhen nous aurions complété davantage l'équipe »

« Maintenant on travaille, ceux qui sont arrivés doivent remplir des cases importantes » a poursuivi le coach du Napoli, en conférence de presse. « Nous avons fait ce que nous avons pu, peut-être qu'avec la vente d'Osimhen nous aurions complété davantage l'équipe. Mais ce qui est passé est passé et ce n'est pas grave ». A noter que Conte a tout de même réussi à arracher la signature de Romelu Lukaku, joueur qu’il voulait depuis le début du mercato... et qui a pris la place de Victor Osimhen !