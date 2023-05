Mbappé - PSG : Un transfert historique prend forme !

Pierrick Levallet

Lors du prochain mercato estival, le PSG compterait régaler Kylian Mbappé. Le club de la capitale souhaiterait faire venir un nouvel attaquant de pointe. Luis Campos explorerait plusieurs pistes, dont celle menant à Gonçalo Ramos. Le Portugais aurait néanmoins tapé dans l'oeil de Manchester United, qui serait prêt à faire une folie pour le recruter.

La saison prochaine, Kylian Mbappé pourrait être accompagné par un nouvel attaquant de pointe au PSG. Luis Campos entend recruter un numéro 9 cet été et se serait déjà mis au travail sur le mercato. Harry Kane, Victor Osimhen, Randal Kolo Muani... Le conseiller football parisien explore de nombreuses pistes. Mais il pourrait également aller piocher au Portugal.

Mbappé l’attend au PSG, une star plombe son transfert https://t.co/wETQP0HkUu pic.twitter.com/4betzjylXg — le10sport (@le10sport) May 9, 2023

Le PSG garde un oeil sur Gonçalo Ramos

En effet, Gonçalo Ramos serait toujours sur la liste du PSG. Impressionnant pendant la Coupe du monde, le buteur de 21 ans est tout aussi bluffant avec Benfica cette saison (25 buts et 11 passes décisives en 44 matchs toutes compétitions confondues). D’ailleurs, Gonçalo Ramos aurait tapé dans l’oeil d’autres clubs en Europe, dont Manchester United. Et le pensionnaire de Premier League s’apprêterait à passer à l’action dans ce dossier.

Manchester United prépare un transfert légendaire