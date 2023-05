PSG : «Je veux jouer ici», une star va briser le rêve de Mbappé

Pierrick Levallet

Sous contrat jusqu'en juin 2025, Bernardo Silva pourrait bien quitter Manchester City cet été. Le Portugais est dans le viseur du PSG. Le club de la capitale a d'ailleurs commencé à bouger dans ce dossier. Cependant, le milieu de terrain de 29 ans se verrait bien dans un autre club. Il aurait même réclamé son transfert auprès d'un autre joueur.

Le mercato estival s’annonce mouvementé au PSG. Le club de la capitale a l’intention de construire autour de Kylian Mbappé et entend donc se renforcer considérablement cet été. Luis Campos lorgne notamment sur Bernardo Silva. Le Portugais a l'avantage de connaître la Ligue 1 puisqu'il a évolué à l'AS Monaco par le passé, aux côtés du nouveau capitaine des Bleus. Le10Sport.com a même révélé en exclusivité que la formation parisienne était passée à l’action pour le joueur de 29 ans. Cependant, le milieu de terrain se verrait bien dans un autre club.

Bernardo Silva ouvre la porte au Real Madrid

D’après les informations de MARCA , Bernardo Silva ne serait pas contre signer au Real Madrid. Le club madrilène en serait d’ailleurs conscient. Au cours de ses dernières discussions avec la direction sportive, Jorge Mendes aurait fait comprendre aux Merengue que le milieu de terrain cherchait un nouveau défi à relever, loin de la Premier League si possible. L’agent du Portugais n’aurait pas manqué d’évoquer les pistes menant au FC Barcelone, au PSG ou encore au Bayern Munich.

« Dis au président de me signer »