Un transfert improbable en préparation, le PSG reçoit un avertissement

Alors que Neymar et Lionel Messi sont annoncés sur la sortie, le PSG va devoir recruter en attaque s'il ne veut pas se retrouver dépeuplé la saison prochaine. Outre les grands noms connus de tous, Luis Campos avance aussi en secret sur des profils plus jeunes et moins connus. C'est le cas pour un crack portugais, mais son transfert risque d'être compliqué.

Ce mardi, les rumeurs annonçaient que Lionel Messi avait donné son accord au club d'Al-Hilal pour y jouer lors de la saison prochaine. Si cette information a été démentie par le père de l'Argentin, il y a de fortes chances pour que l'ancien joueur du FC Barcelone quitte le PSG, lui qui est en fin de contrat cet été.

Neymar pourrait partir aussi

Le départ de Messi pourrait aussi être suivi de celui de Neymar. Le fantasque brésilien n'est plus en odeur de sainteté dans la capitale. En atteste la manifestation de certains fans parisiens devant son domicile, mercredi dernier. L'attaquant pourrait donc être lassé et faire ses valises. Le PSG se retrouverait donc avec un trou en attaque.

Paris a observé un jeune attaquant portugais