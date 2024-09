Mbappé - PSG : Macron obligé de «baisser sa culotte» devant le Qatar ?

Axel Cornic

L’histoire entre Kylian Mbappé et le Paris Saint-Germain a été riche en rebondissements et certains personnages influents ont été impliqués, même les plus importants. C’est le cas du président de la République Emmanuel Macron, qui aurait d’ailleurs joué un rôle important dans la prolongation de l’international français avec le club parisien en 2022.

Depuis son arrivée à Paris, Kylian Mbappé a pris une importance incroyable dans le quotidien des Français et cela a souvent dépassé les frontières du football. Ainsi, son avenir était devenu une véritable affaire d’État en 2022 et sa prolongation a finalement semblé être une énorme victoire pour le PSG, alors que tout le monde le voyait déjà au Real Madrid.

Quand Macron aidait le PSG avec Mbappé

Un homme a fait pencher la balance en faveur des Parisiens et il s’agit d’Emmanuel Macron, comme l’avait confirmé l’ancienne star du PSG dans un entretien accordé au New York Times en septembre 2022. « Je n’avais jamais imaginé que j’allais parler avec le Président de mon avenir dans ma carrière, donc c’est quelque chose de fou » avait confié Mbappé. « Emmanuel Macron m’a dit : "Je veux que tu restes. Je ne veux pas que tu partes maintenant. Tu es tellement important pour le pays". Quand le président te dit ça, ça compte ».

« Même un président de la République est obligé de baisser sa culotte ! »

Avec du recul, cette prolongation ne semble toutefois plus être l’excellent coup dont tout le monde se gargarisait au PSG, surtout avec le départ final de Kylian Mbappé. Et pour Daniel Riolo le fautif n’est autre que le président Nasser Al-Khelaïfi, qui a pourtant tout fait pour le garder. « Nasser Al-Khelaïfi est en train de payer la terre entière pour salir l’image de Mbappé » a-t-il assuré, au micro de RMC Sport. « Même un président de la République est obligé de baisser sa culotte ! Encore plus qu’il ne l’avait déjà baissée devant le Qatar pour faire la promo des opinions de Nasser Al-Khelaïfi dans une interview au Parisien, c’est dire où on en est de la résignation face au Qatar et à Nasser ».