Mbappé - PSG : L’intervention qui a tout changé !

Écarté du groupe a la reprise de l’entraînement, Kylian Mbappé avait raté la tournée estivale en Asie. Finalement, l’attaquant a été réintégré par le PSG et a même marqué à Toulouse. Et selon Jérôme Rothen, Luis Enrique a probablement joué un rôle majeur dans ce retournement de situation.

Cet été, le feuilleton Mbappé a agité le mercato du PSG. Et pour cause, l'attaquant français a été écarté du groupe à la reprise de l'entraînement après avoir refusé d'activer l'option dans son contrat pour prolonger d'une saison. Néanmoins, Kylian Mbappé a finalement été réintégré il y a une dizaine de jours, et selon Jérôme Rothen, Luis Enrique n'est pas étranger à cela.

«On a vu un réchauffement des relations ces derniers jours»

« Le feuilleton est derrière, tant mieux pour le foot, pour le PSG, pour Kylian Mbappé. Je pense qu’il y a eu beaucoup de choses sur ce dossier-là… Il y a eu un problème d’ego aussi à un moment. Et ça, ce n’est pas bon quand il y a de l’ego comme ça, sur des contrats, des paroles, on ne peut pas trouver un terrain d’entente. C‘est allé loin, il a été puni. Nasser (Al-Khelaïfi, NDLR) a montré une nouvelle politique et ça c’est très bien. Mais concernant Kylian Mbappé, oui on a vu un réchauffement des relations ces derniers jours, il a été réintégré, il a joué à Toulouse, son attitude est excellente », confie l’ancien joueur du PSG au micro de RMC , avant de poursuivre.

«Il y a eu intervention aussi de Luis Enrique»