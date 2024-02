Mbappé - PSG : L’Espagne s’enflamme pour cet indice sur Instagram

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Habituée à suivre les moindres faits et gestes de Kylian Mbappé, la presse espagnole a remarqué l’un des derniers mouvements du joueur sur Instagram, s’abonnant à une certaine Lola Índigo. La chanteuse espagnole se produira au Santiago Bernabéu en 2025, et il n’en fallait pas plus pour animer la presse ibérique.

Le Real Madrid touche au but pour Kylian Mbappé. Habitué aux déconvenues dans ce dossier ces dernières années, le président Florentino Pérez est aujourd’hui plus que jamais en pole pour accueillir l’attaquant de 25 ans, qui a informé Nasser Al-Khelaïfi de son départ du PSG au terme de son contrat. L’Espagne s’impatiente désormais et continue de scruter le moindre détail rapprochant Mbappé du Real Madrid.

Mercato : Après Mbappé, le PSG va faire all-in cet été ? https://t.co/tlApteB4y5 pic.twitter.com/TkxUdcOp25 — le10sport (@le10sport) February 25, 2024

Kylian Mbappé suit Lola Índigo, artiste madrilène

Et un détail a retenu l’attention du site OK Diario . S’il ne compte plus ses suiveurs sur Instagram , avec 112 millions de followers, Kylian Mbappé s’y prend en revanche à deux fois avant de suivre un autre compte, totalisant 412 abonnements, dont une certaine Lola Índigo.

Un concert au Santiago Bernabéu est prévu

Ce dernier follow de Kylian Mbappé fait réagir de l’autre côté des Pyrénées alors que la chanteuse Lola Índigo, née à Madrid, se produira au Santiago Bernabéu en 2025. L’attaquant du PSG n’aura donc pas à se déplacer trop loin pour assister à ce show s’il rejoignait le Real comme attendu.