Mbappé - PSG : Le Qatar se fait tacler en Espagne !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

La presse espagnole jubile. Après des années de rumeurs et de tentatives infructueuses, le Real Madrid serait, désormais, tout proche de mettre la main sur Kylian Mbappé. Une acquisition perçue comme la victoire d'un modèle viable mis sur pied par Florentino Perez sur la superpuissance du Qatar, détenteur du PSG.

Cette fois-ci, c'est la bonne ! Le Real Madrid devrait enfin pouvoir compter sur Kylian Mbappé la saison prochaine. Le joueur du PSG a franchi un pas important en officialisant ses envies de départ auprès de Nasser Al-Khelaïfi. Désormais, le joueur de 25 ans va devoir s'entendre avec le Real Madrid, qui ne dispose pas de la puissance financière du Qatar, mais qui a établi un modèle lui permettant, aujourd'hui, de boucler ce genre de dossier sans se mettre en danger.

Mercato - PSG : Mbappé va faire une victime à 80M€ au Real Madrid https://t.co/9sU0DEgh9g pic.twitter.com/kGNw7zKwJG — le10sport (@le10sport) February 23, 2024

« Madrid n'aura pas besoin de recourir aux pétrodollars ou aux fonds d'un quelconque État »

« Pour payer Mbappé, Madrid n'aura pas besoin de recourir aux pétrodollars ou aux fonds d'un quelconque État. Madrid paiera Mbappé avec les revenus générés par le club lui-même et l'inclura dans la grille salariale madrilène, qui est aussi généreuse que raisonnable et durable » a lâché Ramon Alvarez de Mon lors de sa chronique pour OK Diario.

« Florentino constitue une équipe de rêve »