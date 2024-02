Mbappé - PSG : C’est confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le feuilleton Mbappé semble proche de son dénouement, la tendance est plus que jamais à un départ du PSG. L’attaquant français devrait ainsi rejoindre le Real Madrid l’été prochain. Du côté du club merengue, on se montre ainsi très optimiste quant à la possibilité de voir débarquer le capitaine des Bleus.

L’avenir de Kylian Mbappé a pris une tournure différente ces dernières heures. Et pour cause, selon les informations du Parisien , l’attaquant du PSG, dont le contrat s’achève le 30 juin prochain, a décidé de rejoindre le Real Madrid. L’annonce n’est évidemment pas officielle et même le PSG ne serait pas au courant. Mais cette fois-ci, l’issue ne devrait pas être favorable au club parisien. Au sein du club merengue, personne ne semble non plus avoir été prévenu, cependant d’après Frédéric Hermel, correspondant à Madrid pour RMC , le Real est plus qu’optimiste.



PSG - Mbappé : Une histoire d’amour à l’origine de son transfert https://t.co/C4SAAX7mVc pic.twitter.com/t2eoQjP7Wq — le10sport (@le10sport) February 4, 2024

«Ils sont plutôt tranquilles à Madrid»

« Ils sont plutôt tranquilles à Madrid. Ce qu’on me dit depuis plusieurs jours, c’est que les choses se présentent plutôt pas mal », assure le journaliste au micro de l’ After Foot avant de détailler la stratégie du Real Madrid pour Kylian Mbappé.

«Le Real attend que Mbappé annonce officiellement sa décision»