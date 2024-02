Mercato : Un club recale l’OM deux fois et jubile !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cet hiver, l’OM a multiplié les pistes pour renforcer les couloirs de sa défense. Ainsi, Ulisses Garcia et Quentin Merlin sont arrivés, mais avant cela, le club phocéen avait regardé du côté du Stade Rennais afin tenter de recruter Lorenz Assignon et Adrien Truffert. Mais Florian Maurice se rejoint de l’issue du mercato de son club.

Cet hiver l’OM a voulu se tourner vers le Stade Rennais pour se renforcer sur le mercato. En quête de nouveaux latéraux, le club phocéen s’est notamment penché sur la situation de Lorenz Assignon et Adrien Truffert. Mais aucun des deux n’a signé à l’OM, ce qui n’est pour déplaire à Florian Maurice.



Rennes satisfait du mercato

« Oui on est plutôt satisfait de manière globale même si au départ on avait évoqué des perspectives avec le coach à son arrivée », assure le directeur sportif du Stade Rennais au micro de Prime Vidéo , avant d’en rajouter une couche.

«C’était aussi bien de les garder»