Mbappé - PSG : Barcelone lâche une réponse

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Kylian Mbappé a annoncé à Nasser Al-Khelaïfi qu'il allait quitter le PSG librement et gratuitement cet été. Alors que le numéro 7 parisien est annoncé du côté du Real Madrid, Xavi - le coach du FC Barcelone - s'est prononcé sur ce potentiel transfert ce vendredi après-midi.

D'après les indiscrétions de RMC Sport , divulguées ce jeudi après-midi, Kylian Mbappé a fait une annonce fracassante à Nasser Al-Khelaïfi cette semaine. En effet, la star du PSG a fait savoir qu'elle allait partir à la fin de son contrat le 30 juin.

Xavi envoie un message clair sur Mbappé

Alerté par la situation de Kylian Mbappé, le Real Madrid pourrait rafler la mise sur ce dossier sans payer la moindre indemnité de transfert. Présent en conférence de presse ce vendredi après-midi, Xavi a évoqué le potentiel transfert du numéro 7 du PSG à la Maison-Blanche.

«La seule chose qui a été officialisée, c'est le départ de Mbappé»